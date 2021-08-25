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曾推動美國會通過《香港人權法案》 「香港民主委員會」總監朱牧民辭職

2021-08-25 列印
■全國人大常委會會議未將《反外國制裁法》列入《基本法》附件三。圖為早前人大常委召開會議。
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　　總部在美國華盛頓的「香港民主委員會」宣佈，總監朱牧民已辭職，獲董事局接納。朱其後在社交網站發文，未透露辭職原因，強調未來需要時將協助美國支持香港。朱牧民是佔中運動發起人朱耀明牧師之子，早年移居美國，是美國公民，他早前推動美國國會通過《香港人權與民主法案》，目前正被本港警方根據《香港國安法》通緝。此外，全國人大常委會會議未將《反外國制裁法》列入《基本法》附件三，特首林鄭月娥表示，中央仍聽取不同意見，對此表示理解，重申自己支持將法例納入《基本法》，並透過本地立法實施，以適應香港環境，強調法例不影響香港金融中心的地位。



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