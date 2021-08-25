逾八成外賣員 認同規管外賣平台

疫情下，不少人足不出戶，三餐叫外賣，外賣員人數有增無減。工聯會一項調查發現，超過八成外賣員認為政府應規管外賣平台，規定平台須為外賣員提供不低於勞工法例的薪酬、安全、工傷意外等保障。調查在七至八月期間透過網上問卷，訪問了近一百七十名外賣員。工聯會建議政府檢視外賣平台的僱用模式，長遠考慮新僱用模式對工作者的保障，可參考海外的經驗，研究確立平台及外賣員的僱傭關係，讓他們獲得應有的最低工資和法定有薪假期等。