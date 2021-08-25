  • 2021年8月25日 星期三
  • 30º
  • 82%
熱門： 何韻詩支聯會阿富汗貓店長壹傳媒

日報新聞 > 港聞

特首籲私企要求員工打針

2021-08-25 列印
特首籲私企要求員工打針
Previous Next

　　特首林鄭月娥強烈呼籲企業僱主，應好像公務員僱主，要求所有員工接種疫苗，否則需要定期自費接受檢測。中華出入口商會副會長黃英豪認為，疫苗護照便利營商，在宏觀環境下，香港要加速提高市民疫苗接種率，特區政府應逐步有政策傾斜，優待已接種疫苗的人士。至於應否強制接種疫苗，他認為，每個人身體情況不同，暫時沒有相關需要。

中華廠商會：沒有必要強制接種



　　對於特首要求私人機構僱員跟從公務員接受打針，中華廠商會會長史立德（見圖）表示，香港的接種情況不算差，認為沒有強制接種的必要。他進一步說，廠商會推出抽獎獎賞，認為鼓勵總比強制好，更多人接種，可以保護每一名市民，結合強大保護網。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd