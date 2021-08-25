新增七宗輸入個案 全染變種病毒

本港昨天新增七宗新冠肺炎輸入個案，全部帶有L452R變種病毒株，當中五人已完成接種新冠疫苗。新增個案中，有五人於周日乘坐阿聯酋航空EK384班機，從巴基斯坦抵港，年齡介乎六至三十四歲，其中四人分別於五月及六月在本港完成接種復必泰疫苗。由於上述五宗個案觸發航班熔斷機制，衞生署昨天引例禁止阿聯酋航空營運的客機，由即日至下月六日期間從杜拜和曼谷着陸香港。其餘兩宗輸入個案分別由立陶宛及土耳其抵港，兩人分別入住黃竹坑南灣如心酒店及赤鱲角富豪機場酒店接受檢疫。由土耳其返港的五十六歲女子，分別於五月及六月在本港完成接種科興疫苗，上月中於本港取得陽性抗體檢測結果。