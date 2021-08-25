「復必泰」獲FDA全面批准接種

美國食品及藥物管理局（FDA）周一全面批准，為十六歲或以上的人接種輝瑞「復必泰」疫苗，是首隻獲批准全面使用的新冠疫苗。署理局長伍德科克稱，雖已有數以百萬計人安全接種，但疫苗獲正式批准使用，可令大眾更有信心接種疫苗，期望可令更多州及地方政府，甚至私人企業強制打針。總統拜登形容食藥局是次的決定，是美國抗疫戰的重要時刻，敦促之前對接種疫苗猶豫的人接種，又呼籲私人企業要求員工接種，警告高度傳染性的Delta變種病毒，正導致全美的確診個案上升。國防部表示，將發出更新指引，強制所有軍人接種疫苗，並在本月內尋求拜登批准下月中前要求一百三十萬名軍人打針。目前已有約一半軍人已完成接種。