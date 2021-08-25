  • 2021年8月25日 星期三
  • 30º
  • 82%
熱門： 何韻詩支聯會阿富汗貓店長壹傳媒

日報新聞 > 港聞

三野豬陳屍柴灣山頭 初步調查不涉虐殺

2021-08-25 列印
■警方到場搜查，初步相信事件無可疑。
Previous Next

　　本港「野豬家庭」不怕人，經常落山覓食，但有一家三口離奇喪命，陳屍柴灣山頭。三豬身上亦沒有傷痕，但豬屍傳出臭味，被一名屋邨保安員發現，報警救助，經調查後相信死因無可疑，豬屍交食環署人員處理。

　　昨早近十二時，柴灣小西灣邨一名保安員巡經瑞泰樓山邊對開時，嗅出一陣惡臭，循臭味搜索，於上址對上二百米的山坡發現三具野豬屍體，陳屍在不同位置，當中涉兩隻成年野豬及一隻年幼野豬。



　　野豬身體疑被屍蟲腐蝕，表面嚴重腐爛，根據屍身腐爛程度，估計死去超過一星期。警方在附近一帶搜查，並沒有發現毒餌，屍體亦無傷痕，初步相信事件無可疑，不涉及虐殺成份，其後召來食環署人員處理屍體。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd