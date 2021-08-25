深港跨境學童家長會 促重啟「點對點」旅巴接送

東京奧運會落幕不久，殘疾人奧運會昨晚開鑼。香港運動員在歷屆殘奧上的表現均十分出色，不遜於健全的奧運代表。乘着香港在東奧取得一金二銀三銅的佳績，公眾要為本港殘奧選手多打氣，鼓勵他們奪取更多獎牌。 香港今屆一共派出二十四名運動員，參加八個項目，包括射箭、田徑、羽毛球、硬地滾球、馬術、游泳、乒乓球及輪椅劍擊。值得注意的是，一半香港代表是首次出征殘奧，但當中不乏奪牌大熱，例如在輪椅劍擊、硬地滾球、游泳、乒乓球、羽毛球等項目都有望爭牌。這個樂觀估計，彰顯香港培訓運動員的制度成熟，除了產出更多有力在奧運會奪取獎牌的運動員外，即使在殘奧中，選手水平達國際級數。 單論獎牌數目，香港運動員在...

2021-08-25