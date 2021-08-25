  • 2021年8月25日 星期三
  • 30º
  • 82%
熱門： 何韻詩支聯會阿富汗貓店長壹傳媒

日報新聞 > 港聞

深港跨境學童家長會 促重啟「點對點」旅巴接送

2021-08-25 列印
　　還有一個星期便開學，但在防疫限制下，跨境學童無法來港上課。

　　深港跨境學童家長會表示，近日香港疫情清零，認為可以重啟去年的「點對點」旅遊巴上課計劃，令更多跨境學童重回校園。



　　深港跨境學童家長會主席黃菁葒表示，港府去年曾推出「點對點」跨境交通讓學生上學，最初不少家長擔心疫情，後來發現很安全，可惜計劃僅推行十八日，便因本港疫情反彈告吹。她期望港府可重推此安排，亦建議當局在內地找地方，讓跨境學生一起上網課。

　　廣東長虹旅遊客運負責人蔡永發認為，去年「點對點」旅遊巴運作暢順，現時本港持續零確診，有條件讓高年級跨境學生恢復面授課。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd