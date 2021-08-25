  • 2021年8月25日 星期三
  • 30º
  • 82%
熱門： 何韻詩支聯會阿富汗貓店長壹傳媒

日報新聞 > 港聞

遇查發難襲警 販毒男就擒

2021-08-25 列印
■警方在長沙灣道拘捕一名嫌疑毒販，一名警員遇襲受傷送院。
Previous Next

　　有無業「債仔」無力償還債務，鋌而走險，販毒搵快錢，但法網難逃，昨凌晨於長沙灣道被警方截查期間，疑心虛拔腿逃跑，在爭脫時傷及一名警員，他涉嫌「販毒」及「襲警」被捕。

　　西九龍衝鋒隊警員昨凌晨一時許巡經長沙灣道一百二十號附近，發現一名可疑年輕男子，上前截查，對方見狀即拔腿往旺角方向就跑，未有配合調查。逃跑期間，男子拋掉一包懷疑毒品至沿路花槽內，警員窮追不捨一分鐘，追至石硤尾街對開，將男子按倒在路邊一堆搭棚用的竹上。警方在花槽內檢獲一百五十克冰毒，市值約八萬港元。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd