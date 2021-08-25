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美股中段升32點

2021-08-25 列印
　　美國周二股市中段向好，杜指報三五五六八點，升三十二點；納指則報一五○○一點，升五十八點。滙控美國預託證券價格見四十一點九港元，升零點一五港元；騰訊則見四百八十一點一六港元，升九點一六港元。紐約期金報每盎司一千八百零八點四美元，升二點一美元；紐約期油則報每桶六十七點二八美元，升一點六四美元。

　　高盛經濟學家估計，聯儲局在十一月宣佈開始縮減買債規模的機率升至四成半，並預測聯儲局可能會每次議息後調低買債量一百五十億美元。不過，瑞銀仍看好美股前景，指出美國企業盈利增長強勁。



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