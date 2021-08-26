80萬公屋戶 九月再免租

疫情打擊基層市民生活，房委會繼去年九月寬免公屋戶一個月租金後，第二次寬免在下月落實，全港八十萬公屋戶又享免租一個月，這次免租約涉逾十七億元。有立法會議員指出，不少基層市民在疫情下生活難捱，建議政府持續推出利民紓困措施。房委會希望這二次免租，減輕經濟不景對公屋戶的衝擊。而繳交額外租金的公屋富戶，則毋須繳交今年九月的淨租金，只須繳付每月應繳租金減去淨租金，以及寬免差餉後的差額。富戶毋須繳淨租金兩次租金寬免，是去年七月由房委會資助房屋小組委員會通過，分兩次執行。立法會房屋事務委員會副主席、房委會委員柯創盛表示，房委會的措施，有效回應公屋住戶的要求，形容疫情下基層市民「都係度捱緊」，相信免去兩個月租金，能夠紓解其燃眉之急。他建議，日後當局應再推紓困措施，例如近日「電子消費券」帶來正面的經濟效應，應再加碼。