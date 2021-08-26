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【校長分享暨學校展覽】國際學校教育博覽

2021-08-26 列印
【校長分享暨學校展覽】國際學校教育博覽
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　　《Oh!爸媽》將於9月19日 (星期日)於Cordis酒店舉辦《國際學校教育博覽》，邀得一眾國際學校校長、教育專家解構不同學制及課程特色、升學銜接問題。活動免費登記，額滿即止。詳情：https://bit.ly/OPMexpo2021

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