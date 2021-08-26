黃柳權：中央鼓勵港青大灣發展

國家《十四五規劃綱要》宣講團昨日最後一天訪港，國務院港澳辦副主任黃柳權出席青年分享會時表示，中央將推出更多便利措施，鼓勵香港青年到粵港澳大灣區發展，如將港澳藝術人才納入內地評審範疇，容許香港中醫師到內地就業等。中醫師可內地就業黃柳權表示，至今已推出二十四項鼓勵措施，包括將港澳居民與內地居民有同等工作生活待遇、提供專業人士資格互認及建設創業服務平台等，未來將會推出更多政策，包括研究在前海及南沙建設創業基地、將港澳藝術人才納入內地評審範疇，容許香港中醫師到內地就業，及放寬法律界內地市場准入等。咖啡店網紅捷足先登黃柳權又指，中央致力鼓勵港澳青年到大灣區發展，將推出更多便利措施，形容不少香港青年已「捷足先登」，在大灣區追逐夢想，並成功邁出人生奮鬥的第一步，創出一片新天地。截至去年底，港澳青年創新創業基地已推出涉及七百六十五個港澳項目，吸納過千名港澳青年。他舉例指，有人到東莞當現代農民，實現田園夢；有人創立自己的咖啡品牌並開設分店，更登上內地飲食網站的咖啡店熱門排行榜第一位；也有人開辦網紅銷售直播室，將香港商品引進內地，同時把內地的新零售和互聯網技術帶到香港。黃柳權說國家主席習近平在慶祝中國共產黨成立一百周年大會的講話中強調，未來屬於青年，希望寄予青年，在中華民族偉大復興的壯闊征程上，香港不能缺席、香港青年更不能缺席，以自己的所長服務國家所需，就必定大有作為，希望廣大香港青年敞開胸懷，抓着國家快速發展帶來的廣闊空間和良好機遇。