國際城市人口流動屬正常

港澳辦副主任黃柳權昨天總結國家《十四五規劃》宣講團訪港行程時，回應香港的移民潮，指看到《香港國安法》實施下，香港社會秩序井然，法治彰顯，不認同有人不滿《國安法》實施，對香港發展失去信心的看法，他強調香港是國際城市，人口流動屬正常，不認為是與實施《國安法》有關。黃柳權指香港去年及上半年各項經濟發展指標，都超出市場預期，金融市場非常穩定，新股上市量遠超過往，「香港的發展重新回到正軌，這是不爭的事實。」他指特區政府的管治團隊正形成敢於作為、敢於擔當的新氣象，被問到是否支持特首林鄭月娥連任，他認為若能符合港澳辦主任夏寶龍早前就治港者要求提出的五個「善於」，就能給予支持。夏寶龍當時就治港者的要求提出五個「善於」，包括要善於全面準確貫徹一國兩制方針、善於破解香港矛盾、善於為民眾辦實事、善於團結各方力量、善於履職盡責。