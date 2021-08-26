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外交部抨美借病毒溯源污名化中國

2021-08-26 列印
外交部抨美借病毒溯源污名化中國
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　　外交部駐港特派員公署批評，美國等個別國家頻借新冠病毒溯源問題污名化中國，發言人嚴正指出面對新一輪全球疫情，霸權主義和強權政治阻擋不了病毒，只有團結合作，才能戰勝疫情。

　　發言人說，據知情人士透露，美國情報部門企圖重拾抹黑中國的慣用手法，正加緊炮製病毒溯源調查報告，有罪推定病毒來自武漢病毒研究所實驗室。發言人重申，中方堅持科學溯源，反對政治溯源、情報溯源；堅持中國與世衛組織溯源聯合研究報告，反對違背世衛大會決議另起爐灶；堅持合作抗疫，反對將疫情政治化、病毒污名化、溯源工具化。



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