﻿新技術及早偵測大腸癌 大幅提升患者存活率

高危一族該定期檢查
大腸癌的成因，醫學界至今仍未有確切的定論，外科專科醫生李文傑補充：「根據統計，大部分病例都與腸內異常生長的瘜肉有關，而有不良生活習慣，包括進食過量含飽和脂肪的食物、紅肉及經加工醃製的肉類，食物纖維攝取量不足，吸煙、酗酒、肥胖或缺乏運動的人，都是患上大腸癌的高危一族。大腸癌患者也有一成至三成為家族遺傳，所以若有家族病史也要特別留心，定期接受檢查。」除了以上的高危人士，若發現自己或家人在一段時間內持續放臭屁、大便有血及排便習慣改變，也要立即求醫。
李醫生又表示，大腸生有瘜肉人士，若五至八年不處理，也有機會慢慢演變成癌症，因此若能在瘜肉出現初期便處理，可以大大避免患癌風險。「以往要找到大腸瘜肉或確診大腸癌，要透過大腸內窺鏡檢查，不過由於入侵性檢查始終存在風險，加上檢查前要清理大腸，準備工夫較多，會嚇怕了一些有需要檢查的人，擔誤治療時機。」
腸道微生態與大腸癌有關
及早發現及確診大腸癌，可以減低死亡率，所以李醫生強調初期檢查及診斷大腸癌對預防、治療及痊癒的重要性。其實除了大腸內窺鏡檢查，大便隱血測試也是診斷方法之一，但此法靈敏度大約只得五成，又有嚴重的假陰性漏洞，並不能準確偵測早期大腸癌。因此醫學界一直找尋內窺鏡以外的準確檢查方法，李醫生說近年已經文獻記載，腸道微生態失衡與患大腸癌有關。「中大醫學院科研團隊利用宏基因大數據，識別出一組共四種特定細菌基因（M3），能有效作出非入侵性的大腸癌檢測。」
這個研究一共分析了逾千名參加者的糞便宏基因大數據，當中包括大腸癌或大腸瘜肉患者。結果顯示M3檢測技術更擴展至偵測瘜肉復發，靈敏度亦超過九成，是首個可準確檢測瘜肉復發的非入侵性測試，此研究結果，亦已於二○二○年七月於國際醫學期刊《Gut》發表。M3技術可精準找出大腸癌及大腸瘜肉患者，讓他們及早接受大腸鏡治療。
「患者只需在家中採集糞便樣本，然後送回所屬醫療機構，樣本在精準的實驗室進行檢測，大約兩星期便可得知結果，是個方便及非入侵性的嶄新檢查方法，對早期找出潛在大腸癌患者有很大幫助。」
有效監測大腸瘜肉復發
過往大腸癌患者即使順利接受治療，切除腺瘤性瘜肉，但數年後也有機會出現瘜肉復發，所以康復者也需要定期進行大腸內窺鏡檢查，以監察病情，令他們叫苦連天。但透過M3大腸癌檢測，更可得知康復者的大腸瘜肉是否有復發跡象，大大降低以往要透過入侵性檢查帶來的風險，同時減低潛在患者對照大腸鏡的抗拒性。
「由於愈早知悉患上大腸癌就可以愈早展開療程，而大腸癌第一期的存活率可高達九成，與第四期的近一成存活率相差甚遠，加上大腸癌有漸趨年輕化的跡象，因此為了避免大腸內窺鏡檢查市場負擔太重，以往要利用大便隱血測試篩走部分低風險人士，可惜靈敏度不足，容易造成假陰性情況。此後，透過M3大腸癌檢測偵測瘜肉及患癌風險，相信可以更有效找出患者，盡快讓他們接受治療，增加存活機會。」