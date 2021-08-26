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高盛美辦公室強制員工打疫苗

2021-08-26 列印
　　美國單日新增確診新冠病例維持在十萬宗以上，美國愈來愈多企業強制員工接種疫苗，最新作出有關宣佈的包括投資銀行高盛。

　　《紐約時報》取得的內部通知指出，自九月七日起，進入高盛美國辦公室的員工和訪客，都必須已完全接種疫苗。另外，佛羅里達州迪士尼樂園也要求員工在十月二十二日前提交已完成接種疫苗的證明。白宮疫情首席顧問福奇認為，隨著更多新冠疫苗全面獲准接種，美國有望在明年初控制疫情。目前美國已接種至少一劑疫苗的十二歲以上人士，比例超過七成，完成接種兩劑疫苗的也逾六成。



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