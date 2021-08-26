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旺角示威向警擲「雪糕筒」 22歲男判囚兩年四個月

2021-08-26 列印
　　去年六月四日晚上有示威者於旺角堵路，期間二十二歲男生向到場驅散的警方掟「雪糕筒」，致警員背部受傷。男生昨於區域法院承認一項暴動罪，被判囚兩年四個月。案發時二十一歲的學生曾勁麟承認於去年六月四日在九龍亞皆老街與砵蘭街交界參與暴動；其另被控的襲警罪，即在同日同地襲擊警員一一三六一，則獲法庭存檔。辯方求情指，被告就讀於海事訓練學院，表現良好且屢獲獎項，但因患過度活躍症及讀寫障礙，容易變得衝動。

　　法官姚勳智判刑時指出，本案涉及五十多人堵路，導致交通嚴重阻塞。被告更掟「雪糕筒」擊中警員背部，事件中另有其他警員受傷，認為本案情節嚴重，可以判處四年監禁，但被告算不上是有預謀犯案，認罪獲酌情扣減至監禁二十八個月。



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