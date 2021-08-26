鄭若驊盼與律師會有更好合作

對於香港律師會日前改選理事，被視為「專業派」的五名親建制參選人全數勝出，律政司司長鄭若驊昨日指相信有關選舉公平公正，期望日後與律師會有更好的合作，亦期望在國家「十四五」規劃及大灣區發展等方面，律師會能為法律業界爭取更大福祉。鄭若驊昨指很高興見到律師會會員尊重專業，希望日後與律師會合作。她又指，除律師會外，律政司也與不同法律團體合作，推廣香港的法律服務和爭議解決服務。此外，今次選舉未能當選的「開明派」候選人馬秀雯在社交平台發文，祝賀五名專業派候選人勝出選舉，並感謝親友及同儕的支持和鼓勵。她指今次經歷為她開寬眼界，將會繼續專注捍衛法治及婦女權益，並為啟發年輕女性律師努力。