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駐港部隊海陸空三軍 完成第24次輪換

2021-08-26 列印
駐港部隊海陸空三軍 完成第24次輪換
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　　根據《駐軍法》和中央軍委命令，解放軍駐港部隊海陸空三軍，部份建制單位及裝備，於昨日（25日）開展回歸後第二十四次輪換，進一步提升香港防務職責能力。輪換行動已於昨日順利完成。陸軍部隊首先進行輪換。前晚十一時許，部隊從深圳駐地出發，向口岸開進，至昨日凌晨，輪換部隊通過皇崗口岸和落馬洲口岸，順利抵達槍會山軍營。凌晨一時半，駐港部隊陸軍部隊在槍會山軍營舉行防務交接儀式。至於海軍艦艇和空軍直升機大隊輪換，則於日間先後在昂船洲軍營和石崗軍營進行。新進港的官兵進駐前認真訓練和學習，具備了履行香港防務的能力質素。



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