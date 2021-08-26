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夏寶龍獲普京 頒授「友誼勳章」

2021-08-26 列印
夏寶龍
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　　俄羅斯總統普京簽署命令，向全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍授予「友誼勳章」。

　　夏寶龍同時是中俄友好、和平與發展委員會中方主席。普京表示，授勳是表彰夏寶龍對鞏固中俄人民友誼、合作和互相諒解作出的巨大貢獻。友誼勳章屬俄羅斯聯邦的國家級勳章，旨在表彰為加強各民族友誼與合作、推動各民族文化交流、促進世界和平、發展國家間友好關係作出傑出貢獻的人士。



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