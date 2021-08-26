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浸大兩研究生 打翻化學液灼傷

2021-08-26 列印
　　浸會大學昨午發生實驗室意外，兩名女研究生不慎打翻一個化學液體瓶，液體四濺，其中一女生眼睛疑被濺及，輕微紅腫，另一女生被濺傷腳，其中眼部受傷女生送院治理。

　　兩人為浸會大學研究生。昨午四時許，二人在校區賽馬會中醫藥學院大樓實驗室清點化學藥品，其間有人移動儀器及化學藥品，但不慎打翻一個盛裝甲基乙基酮的液體瓶，瓶子撞地碎開，液體四濺，李女左眼遭液體濺中致輕微紅腫不適，范女腳部亦不幸被濺及，即時沖洗患處並報警。



　　浸會大學發言人表示，已提醒操作實驗室職員及學生，必須遵守相關安全措施及程序。
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