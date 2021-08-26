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食肆電磁爐短路焚舖 四「貓店長」焗死

2021-08-26 列印
食肆電磁爐短路焚舖 四「貓店長」焗死
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　　葵涌一間主打大排檔風味的食店昨天發生另類工業意外，店內凌晨突發生火警，四名「貓店長」盡忠職守慘遭焗死。經初步調查，意外相信由電器短路起火所致。

　　昨凌晨近五時，位於葵涌美芳街的地舖「金鍋燒」小菜串燒店突然冒出濃煙，樓上住戶報警求助。消防到場後用工具爆閘，開喉灌救，短時間將火撲滅。救援人員進入店內搜索，發現四隻家貓倒臥一旁，均已全無氣息。經初步調查，不排除吸入大量濃煙而焗死，起火原因疑由店內電磁爐短路造成，案件無可疑。



　　中電職員事後亦到場檢查肇事爐具。

　　食肆內部有熏黑痕跡，天花位置嚴重焚毀，事件無人受傷。據了解，食肆店主為愛貓之人，門外設置一個約一米半高的貓籠供貓咪作玩樂休息，吸引不少「貓奴」光顧。

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