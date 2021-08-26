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天台防水欠佳 雍明苑天花滲漏

2021-08-26 列印
　　立法會議員柯創盛與姚思榮等昨天指，早前接到多個資助房屋單位收樓後，質素參差不齊的求助，當中就房委會轄下今年新入伙的居屋雍明苑澤明閣的頂層單位，天花有滲漏問題，他們指曾聯同受影響業主與房屋署代表會面商討跟進善後工作，發現漏水情況涉及至少六個單位，明顯是整棟樓宇天台防水層質量欠佳所致。

　　柯創盛認為，過去房委會轄下資助房屋如景泰苑、彩興苑，都被批評存在不同的質量問題。



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