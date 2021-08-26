女乒吳玫薈王婷莛首戰報捷 今早續戰小組賽爭入四強

東京殘奧女子乒乓球賽事，香港代表吳玫薈及王婷莛分途出擊，各以三比一擊敗法國及日本球手，取得小組勝利。兩人今日將出戰小組賽第二場賽事。十七歲女子智障乒乓球代表王婷莛，昨天面對法國球手Lea Ferney，王以十二比十、三比十一、十一比六及十二比十取勝，首次出戰殘奧即報捷。吳玫薈在上屆里約熱內盧殘奧贏得銅牌，昨天面對日本球手Ito Maki，以十四比十二、十一比九、八比十一及十一比三取勝。吳、王所屬的東京殘奧乒乓球TT11級共有八人參加，小組頭兩名可入四強，二人今早出戰小組第二場賽事，時間是早上十一時二十分。吳將對俄羅斯殘奧會選手Elena Prokofeva，王對烏克蘭球手Natalya Kosmina。