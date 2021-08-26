24公眾泳灘 救生員服務暫停

季節性人手緊張
徐英偉昨天書面回覆議員指，康文署今年共聘請三百三十五名季節性救生員，截至本月一日，當中四十四人在完成合約前離職，大部份轉任康文署公務員救生員或非公務員合約全年全職救生員職位。
他指出，近年本地私人游泳池的數目持續上升，市場對救生員的需求不斷增加，而康文署轄下的泳灘及水上活動中心大多位處偏遠位置，以致上班所需的交通時間和開支亦較高，加上今年更有海洋公園的水上樂園開始啟用，需要招聘大量人手，令季節性救生員人手愈趨緊張。
疫情打擊基層市民生活，房委會繼去年九月寬免公屋戶一個月租金後，第二次寬免在下月落實，全港八十萬公屋戶又享免租一個月，這次免租約涉逾十七億元。有立法會議員指出，不少基層市民在疫情下生活難捱，建議政府持續...
2021-08-26
山東省濟南市槐蔭區檢察院昨日通報，指濟南市公安局槐蔭區分局近日分別以涉嫌強制猥褻罪，提請槐蔭區檢察院審查批准逮捕犯罪嫌疑人張某及王某文。 經槐蔭區檢察院審查，犯罪嫌疑人張某涉嫌強制猥褻犯罪，依法批准逮...
2021-08-26
據中國科學院官方微博消息，中國科學院院士、中國工程院院士，國家最高科學技術獎獲得者鄭哲敏院士昨日二十五日於北京逝世，享年九十七歲。鄭哲敏院士是中國爆炸力學的奠基人和開拓者之一。鄭哲敏早年從事熱應力、震...
2021-08-26
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案。美聯助理區域經理馮根明表示，元朗世宙3座低層D室，面積約426方呎，兩房間隔，望開揚景，原叫價770萬元，議價後以760萬元易手，呎價17840元，屬市價水...
2021-08-26
納斯達克指數周二創出歷史新高之後，昨晚窄幅上落，投資者仍然關注疫情發展，以及聯儲局在Jackson Hole央行年會期間，會否就「收水」時間表發出重要訊息。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報35...
2021-08-26
上季被時任領隊摩連奴打入冷宮的熱刺中場迪利阿里，今季獲新帥紐奴重用，上場英超作客狼隊憑十二碼一箭定江山。該隊上周四歐協聯附加賽首回合，副選出擊作客不敵費利拿0:1，今晚次回合，迪利阿里勢領軍主場挫費利拿反勝晉級，證明自己重生，直取主勝。 前任領隊摩連奴上季將迪利阿里投閒置散，後者一度盛傳離隊，幸本季新帥紐奴不但派他開季兩場英超都踢足九十分鐘，而且上仗更由他操刀十二碼，客場1:0險勝狼隊。 首回合落後無退路 這名二十五歲中場喜言，獲得紐奴信任：「誰擔任劊子手是他的決定，我亦充滿信心。」迪利阿里已擺脫上季陰影，即使孫興民和哈利卡尼等星將繼續休戰，但他有力擔大旗領軍反勝過關。 費...
2021-08-26
Mini LED面板技術應用愈來愈廣泛，繼電視、平板、手提電腦後，現連打機專用的電競芒，同樣藉由嶄新的光源技術帶來更精準的畫面光暗控制，不但全面提升打機的視覺體驗，遊戲時更容易察覺藏於暗陰地方的敵人。...
2021-08-23
《2021香港小姐競選》12位晉身決賽的佳麗昨日在將軍澳電視城拍攝決賽片段，一眾佳麗以女戰士造型手拎武器上陣，似足DC超級英雄電影《神奇女俠》中姬嘉鐸的造型。當中15號梁凱晴以及18號莫韻諰更是孭重飛...
2021-08-26
大灣區國家《十四五規劃綱要》宣講團結束訪港行程，為有志北上的港人，帶來好消息。國務院港澳辦副主任黃柳權向本港年輕人表示，中央將推出更多便利措施，鼓勵香港青年到粵港澳大灣區發展。粵港澳大灣區幅員廣大，人口眾多，市場潛力大，是不容有失的廣闊發展空間。 中央已推出二十四項鼓勵措施，包括港澳居民享有內地居民同等的工作生活待遇、提供專業人士資格、互認建設創業服務平台等。黃柳權透露，未來將會推出更多政策，包括研究在前海及南沙建設創業基地、將港澳藝術人才納入內地評審範疇，並容許香港中醫師到內地就業，以及放寬法律界內地市場准入等。 以往港人透過中港兩地達成的CEPA安排，進入內地工作或創業...
2021-08-26
新馬季下周日開鑼，馬會已獲政府准許，可於本月五日、八日、十二日、十五日、十九日、二十二日與二十六日，在特定條件下舉行賽事。而隨疫情持續穩定，馬會除會繼續實施嚴格的公共衞生措施，同時間亦會讓更多馬迷入場觀賞賽事，九月份七次賽事的入場安排如下︰ 一，除董事、練馬師、騎師及相關職員外，容許已預先訂座的遴選會員、馬主、會員、優越客戶及公眾人士與同行賓客入場。入場人士須接受體溫檢查及在場內佩戴口罩，並須利用手機掃描「安心出行」場所二維碼或墳報個人姓名、電話號碼、到訪日期及時間。此外，馬場內不准吸煙。 二，任何曾離港而正接受檢疫令或自行監察規定者、按強制檢測公告或指示須接受檢測而結果非...
2021-08-26