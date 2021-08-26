24公眾泳灘 救生員服務暫停

康文署轄下公眾泳池及泳灘，救生員人手愈趨緊張。在四十二個刊憲泳灘中，有十八個泳灘如常提供救生員服務，其餘的救生員服務則暫停。民政事務局局長徐英偉坦言今年在招聘季節性救生員面對極大挑戰，相關遴選面試及技能測試在疫情下未能按原定計劃進行，加上海洋公園水上樂園需要招聘大量人手，嚴重影響招聘進度。季節性人手緊張徐英偉昨天書面回覆議員指，康文署今年共聘請三百三十五名季節性救生員，截至本月一日，當中四十四人在完成合約前離職，大部份轉任康文署公務員救生員或非公務員合約全年全職救生員職位。他指出，近年本地私人游泳池的數目持續上升，市場對救生員的需求不斷增加，而康文署轄下的泳灘及水上活動中心大多位處偏遠位置，以致上班所需的交通時間和開支亦較高，加上今年更有海洋公園的水上樂園開始啟用，需要招聘大量人手，令季節性救生員人手愈趨緊張。