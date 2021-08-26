龍尾灘泳客踩海膽刺傷逾百宗

大埔龍尾人造泳灘今年六月二十三日啟用，惟不時有泳客誤踩海膽而受傷，亦有人被水母螫傷。民政事務局局長徐英偉表示，泳灘啟用至本月十五日期間，在水中踐踏到海膽或碰觸到水母而被輕微刺傷或螫傷的個案，分別為一百一十宗及五十一宗，受傷個案均屬輕微，泳客即場接受護理後可自行離開。徐英偉書面回覆議員指，康文署已採取多項措施，包括在泳灘範圍內張貼提示性告示、橫額、水上浮標及作出適時廣播，並透過巡視的救生員及泳灘大使向泳客作出口頭提示，經採取上述措施後，泳客因海膽或水母以致受傷的個案已大幅下降。周末及假期 額外救生員當值龍尾泳灘現時有十三名救生員輪值；自上月一日起，署方於周末及公眾假期會額外安排兩名義務救生員提供輔助救生服務，並安排醫療輔助隊或香港聖約翰救傷隊派員到泳灘協助救傷工作。