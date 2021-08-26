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歷史建築活化項目 免費導賞下月開始

2021-08-26 列印
　　「二○二一古蹟周遊樂暨巡迴展覽」將於九月至十二月舉行。古蹟周遊樂將於下月一日至十月三十一日介紹十一個政府歷史建築活化項目，並提供免費導賞團；巡迴展覽則於下月一日至十二月三十一日舉行。

　　參與的歷史建築包括第一至第三期「活化歷史建築夥伴計劃」十個項目，包括大澳文物酒店（舊大澳警署，見圖）、YHA美荷樓青年旅舍（美荷樓）、饒宗頤文化館（前荔枝角醫院）等。活動期間將提供免費導賞團，名額先到先得。公眾亦可於開放時間到訪，並收集設計獨特的紀念蓋印。



　　發展局文物保育專員辦事處發言人稱，希望活動可鼓勵公眾參觀及欣賞這些橫跨不同時代的歷史瑰寶，了解其歷史和建築特色。

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