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屯門搗破毒工場 檢值96萬元霹靂可卡因

2021-08-26 列印
　　有年輕男子為錢鋌而走險，涉嫌販毒及製毒被捕！警方在其屯門單位內，檢獲逾九十萬的毒品及化學物品（見圖），初步調查相信有人稀釋毒品以圖更高利潤。

　　警方昨晚在屯門掃管笏一大廈內截查一名二十二歲男子，並於其身上檢獲懷疑霹靂可卡因，後將男子押返其租住單位，單位檢獲約三百三十七克懷疑霹靂可卡因、一批懷疑製毒工具、大量懷疑作毒品包裝用途工具及兩包懷疑用作稀釋毒品之用的化學物品。行動中檢獲的懷疑毒品總市值約九十六萬元。初步調查相信有人在該住所單位內進行毒品加工程序，並將成品供應本地市場。



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