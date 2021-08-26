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美股中段升84點

2021-08-26 列印
　　美國周三股市中段向好，杜指報三五四五○點，升八十四點；納指則報一五○三六點，升十七點。滙控美國預託證券價格見四十二點六港元，升零點六港元；騰訊則見四百七十六點五港元，升一點九港元。紐約期金報每盎司一千七百八十七點六美元，跌二十點九美元；紐約期油則報每桶六十七點六美元，升零點○六美元。

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