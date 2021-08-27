機票加價 檢疫酒店房租貴 僱主聘外傭來港 硬食多付1.4萬元

外傭荒，有望數月內紓緩，但僱主請人，要承擔一筆額外開支。由下周一起，在菲律賓或印尼打了兩針的外傭，可以申請來港打工，她們抵港後須於荃灣絲麗酒店強檢二十一天。港府指出，會循序漸進安排外傭來港，每日入境人數不足二十人，料檢疫房間很快爆滿，故會繼續物色更多酒店，或採取其他檢疫方法。有中介代表計數，指僱主須負擔外僱酒店住宿費，而機票將上漲，加上其他手續費，新安排下須比以往多付一萬四千多元，才能聘用外傭來港。政府指，與菲、印兩國政府訂定了雙邊疫苗紀錄認可協議，由本月三十日起，在兩國完成疫苗接種的外傭可以來港工作，她們須持有當地確認的疫苗接種紀錄，由入境處發出有效工作簽證，並須預定起飛時間前七十二小時內取得核酸檢測陰性結果證明，抵埗持荃灣絲麗酒店預訂房確認書，須租住不少於二十一晚。港府稱，暫時只有荃灣絲麗酒店作為指定檢疫設施，提供四百零九間房，房價每晚八百元。僱主及職業介紹所由今日起，可聯絡酒店訂房，並提醒必須先成功預房，才為外傭訂機票。勞福局局長羅致光說，以從高風險地區抵港須檢疫二十一日計，絲麗酒店房間每日大約可接受少於二十人入住，料房間幾日內會爆滿，政府會繼續物色更多檢疫酒店，或採取其他檢疫安排，但他沒有進一步透露。僅一檢疫酒店 料房間瞬爆滿香港僱傭代理協會主席張結民向本報稱，新安排下，僱主聘請外傭，基本費用會增至三萬七千多元，當中包括一萬六千八百元檢疫酒店費用、約一千元核酸檢測費用、二千五百元機票及約一萬七千元手績費。張結民解釋各收費，指外傭在當地打針是免費的，俗稱「黃卡」的菲律賓接種證書只要三十多元，但來港後每晚酒店房價八百元，較預期高很多，加上行內手續費亦因外傭來港安排繁複而上調四千元，而機票亦加價近千元，整體費用會較觸發航班熔斷機制前上升逾一萬四千元。張結民料有六千名外傭合資格來港，但只得一間檢疫酒店收容，料要半年時間消化，故短期內不能解決外傭短缺的問題，「以前僱主請人要等三個月，現在要等半年至九個月」。被問及外傭抵港後染疫的醫療費，他指，若外傭在機場或檢疫期間被測出陽性，會由港府負擔醫療費；若外傭完成檢疫、已到家打工，醫療費就會由僱主負責，但可申索保險每天一百五十元住院費。