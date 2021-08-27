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協會憂酒店職員安全 冀提升防疫指引裝備

2021-08-27 列印
■外傭抵港後須入住荃灣絲麗酒店，強檢二十一天。資料圖片
■羅致光表示，政府會繼續物色更多檢疫酒店。資料圖片
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　　下周一起，在印、菲兩國完成疫苗接種的外傭可應聘來港，她們抵港後要在荃灣絲麗酒店接受檢疫二十一日。工聯會屬會酒店及餐飲從業員協會擔心隔離酒店從業員的安全，希望政府加強監管入境人士、提高防疫指引和裝備。

　　酒店及餐飲從業員協會指，首間接待外傭的指定檢疫酒店是荃灣絲麗酒店，另一間亦可能位於荃灣，認為對於酒店員工、區內居民和附近工作的人士有一定心理負擔。該會建議，外傭抵港後須進行鼻咽拭子檢測，呈陰性才能入住指定檢疫酒店，並建議外傭隔離期不設家居隔離，改為三十日在指定酒店檢疫，完成三十日酒店隔離後再檢測一次。該會又要求政府為指定檢疫酒店員工提供「辛勞津貼」，安撫員工心理壓力。

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