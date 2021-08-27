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首屆1959年北京舉行 共設36比賽項目

2021-08-27 列印
首屆1959年北京舉行 共設36比賽項目
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　　全運會全稱「中華人民共和國全國運動會」，在時任國家主席毛澤東提出的「發展體育運動 增強人民體質」口號下，首屆全運會一九五九年九月十三至十月三日在北京舉行，當時毛澤東、周恩來、劉少奇、朱德等主要國家領導人都出席了開幕式，時任國務院副總理賀龍致開幕詞。首屆全運會共設三十六個比賽項目，有來自省、市、自治區及解放軍的二十九個代表團的七千多名運動員參賽，其中七名運動員分別打破游泳、跳傘、射擊及航空模型等四項世界紀錄。

　　今年九月陝西將首次舉行第十四屆全運會，前九屆全運會都在北京、上海、廣東省三地輪流舉辦。



　　二○○○年起，中國國務院有條件允許其他省、自治區、直轄市申請舉辦全運會，其後江蘇省、山東省、遼寧省、天津市都分別做過主辦方。此外，從一九九三年第七屆全運會開始，當局確立四年一屆的舉辦周期。

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