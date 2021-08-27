首屆1959年北京舉行 共設36比賽項目

今年九月陝西將首次舉行第十四屆全運會，前九屆全運會都在北京、上海、廣東省三地輪流舉辦。
二○○○年起，中國國務院有條件允許其他省、自治區、直轄市申請舉辦全運會，其後江蘇省、山東省、遼寧省、天津市都分別做過主辦方。此外，從一九九三年第七屆全運會開始，當局確立四年一屆的舉辦周期。
外傭荒，有望數月內紓緩，但僱主請人，要承擔一筆額外開支。由下周一起，在菲律賓或印尼打了兩針的外傭，可以申請來港打工，她們抵港後須於荃灣絲麗酒店強檢二十一天。港府指出，會循序漸進安排外傭來港，每日入境人...
2021-08-27
中國電信商華為的副董事長孟晚舟已被拘押一千日。中國駐加拿大大使叢培武致電慰問，並再次要求加拿大當局盡快釋放孟晚舟，他形容美方製造假消息污衊華為及威迫盟友抵制，是「窮凶極惡、毫無下限」；而加拿大則被美方...
2021-08-27
阿富汗喀布爾機場，周四發生自殺式炸彈襲擊，據報先後有兩次爆炸，俄羅斯官員稱兩名自殺式炸彈客引爆炸彈，至少造成十三人死亡，十五人受傷。爆炸在機場大門口附近發生。美官員稱，傷者包美軍，「確信」是極端組織伊...
2021-08-27
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案。中原高級資深區域營業董事黎妙蘭稱，柴灣杏花邨46座極低層1室，面積826方呎，四房連套房間隔，望園景，以1315萬元易手，呎價15920元，屬市價水平。...
2021-08-27
市場觀望即將召開的Jackson Hole全球央行年會會議，聯儲局主席鮑威爾會否披露減少買債的構想之際，阿富汗喀布爾機場遭恐襲，傳至少逾十名美兵死亡，美股即時下挫，納指創新高後亦回落。 杜瓊斯...
2021-08-27
去季德甲首循環遭賀芬咸主帥施巴斯坦漢尼斯批評名大於實後，多蒙特左撇子中鋒艾寧夏蘭特針對「私家右腳」弱點進行特訓，今夏揚言已苦練有成。此子職業生涯三對賀芬咸，每次個人表現都有進步，今晚聯賽主場再相遇勢領軍重上勝軌，反駁施巴斯坦漢尼斯，主勝可期。（香港時間周六凌晨2:30開賽） 二十一歲的夏蘭特獲喻為新世代最強球星之一，偏偏施巴斯坦漢尼斯對此子評價一般。去季首循環聯賽主場迎戰蜂軍前，他揶揄這位挪威超新星不夠全面：「我不明白為甚麼大家都在吹捧夏蘭特，我覺得己隊前鋒卡拉馬歷比他更好，左右腳及頭槌技術更平均。」 反擊敵帥「欠全面」批評 聽到施巴斯坦漢尼斯的批評，左撇子夏蘭特在上述一戰...
2021-08-27
向來主攻AI影拍的OPPO Reno系列手機，近年不斷研發新技術，旨在提升人像拍攝表現，繼上代帶來Live HDR及超級動態夜景後，剛登場的新一代Reno6系列同樣沒有令人失望，其中Pro版不但升級至...
2021-08-24
32歲的陳靜（DaDa）年初自爆單身大半年，仲Dry到公開徵男友望早日結婚生仔。不過，上月DaDa宣佈續約施念慈的「天加一」3年，並跟古天樂旗下「天下一」簽了3年電影合約，宣稱唔結婚、唔生仔、唔拍拖，...
2021-08-27
香港運動員在東京奧運會取得驕人成績，社會掀起運動熱潮。國務院辦公廳宣佈，同意廣東、香港、澳門承辦二○二五年第十五屆全國運動會，消息一出，各體育總會咸表歡迎，認為有助推動運動普及化。各運動聯賽機構、運動科研團隊、體育產品製造商等，要把握這一股熱潮，加力發展本地的體育產業，為香港年輕人和經濟開拓新的發展空間。 根據國務院的指示，體育總局、廣東省政府、香港特區、澳門特區要嚴格按照黨中央、國務院有關規定，結合當地經濟社會發展實際，堅持簡約、安全、精采的辦賽要求，充份利用現有場館設施，嚴格預算管理，節約辦賽成本，嚴格控制規模和規格，共同組織好第十五屆全國運動會。 香港現有單車館、大球...
2021-08-27
今年暫時贏取獎金全球最多的馬匹「萬勝飛」，其馬主Prince Faisal、賽馬經理和練馬師高仕登，將在下周會面，討論馬兒年內餘下部署，以及是否明年繼續服役。目前，法國凱旋門大賽、美國育馬者盃草地大賽、英國冠軍錦標，以及日本盃都是考慮範圍。雖然近年已經少有歐洲頂級賽駒參加日本盃，但「萬勝飛」既已贏出杜拜司馬經典賽和國際錦標，如果再攻下日本盃，將獲逾二千萬港元的額外獎金，即使跑第四亦獲一百五十萬，故此一定視為目標。 馬場浮世繪
2021-08-27