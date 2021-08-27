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杜凱琹冀港主場舉行乒乓賽

2021-08-27 列印
杜凱琹冀港主場舉行乒乓賽
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　　在東京奧運勇奪銅牌的乒乓女將杜凱琹，對全運會落戶本港感興奮，她說：「全運會作為四年一次的全國體育盛事，能在香港協辦確實高興，當然也希望乒乓項目能於主場舉行，最重要體育賽事能為社會傳遞正能量，這必然是好事。」

　　馬會亦歡迎粵港澳承辦二○二五年全運會，樂意透過適當方式，以馬會的專業知識及經驗，提供全力支持。民建聯立法會議員鄭泳舜表示，歡迎國務院的公佈，這對香港運動員及市民都是好消息。鄭泳舜指，香港有份舉辦全運會，可讓香港運動員有更多機會主場作賽，亦可以讓市民觀賞高水平賽事，此舉有利營造濃厚的體育氛圍，將有助推動香港體育事業的發展。他期待香港舉辦更多受歡迎的大型體育盛事。



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