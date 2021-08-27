李家超：不容假扮效忠特區的人進入管治體制 不符選委資格鄭松泰失立會議席

選舉委員會界別分組選舉將在九月中舉行，候選人資格審查委員會主席、政務司司長李家超昨日表示，候選名單中有兩人的參選資格無效，其中包括熱血公民立法會議員鄭松泰，他被裁定不符合擁護《基本法》及效忠特區的條件，即日喪失議員資格，五年內不得參選。不會讓其用「花言巧語為自己漂白」，直指騙徒最擅長是扮演不同的角色。李家超表示，選舉委員會界別分組選舉的候選名單中，有一千四百九十六名參選人獲裁定資格有效，但另有兩人的參選資格無效，包括鄭松泰。他續指，鄭松泰原本屬於當然委員，資審會早前要求他提交額外資料，在諮詢國安委後，最終認為他不符合擁護《基本法》及效忠特區的條件，於是裁定其資格無效，即時喪失立法會議員資格，五年內不得參選。五年內不得參選李家超又強調會審視參選人有否宣揚港獨、自決、侮辱國旗國徽等行為，「資審會審查每個個案時，會考慮負面清單嘅行為及判斷有關人士過往嘅言行、所寫嘅書本或文章、公開嘅發言等，我必須指出，一啲嘗試假扮擁護《基本法》或假扮效忠特區嘅人，我唔會俾佢嘅花言巧語嘗試為自己漂白，因為騙徒往往最叻就係扮演不同角色。」他又指，裁定有效的候選人均來自不同黨派，強調候選人可反對政府，但不能做損害國家及香港的事。立法會主席梁君彥強調，議會仍有多元聲音，反映不同意見。一六年十月，鄭在立法會會議廳倒插國旗及區旗，被裁定侮辱國旗及區旗罪成，罰款五千元。去年參選立法會選舉時，他就事件致歉。去年泛民宣佈總辭時，鄭選擇留任，曾獲港澳辦指是明智之舉。此外，據選舉事務處網站，另一提名無效的是報名參選保險界的蔡志堅，他被裁定不具備登記為地方選區選民的基本條件。