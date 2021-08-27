鄭松泰：被DQ無上訴空間

對於無法通過選委會資格審查，並即時喪失立法會議員資格，熱血公民的鄭松泰昨回應指，指自己昨午四時收到選舉事務處的信件，通知他有關消息，直言不認同資審會的裁決，但尊重其決定，相信經過詳細及全面的考慮，但不認為自己不符合愛國愛港資格。他坦言，日後不會通過司法程序跟進，亦沒上訴空間，因為「意義不大」。他透露，資審會曾就多個範疇向他查詢，包括他是否真誠愛國，其以往言論、其出版著作是否與外國勢力有關等，亦有查詢一六年倒插國旗一事，但基於尊重保密原則，不能透露太多。他強調，雖然失去議員資格，但日後相信會找到空間，繼續為香港服務。被問及熱血公民會否再派人參加來屆立法會選舉，他指要視乎成員會否有像自己一樣的承擔。