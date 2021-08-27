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美股中段跌65點

2021-08-27 列印
　　市場觀望即將召開的Jackson Hole全球央行年會議，聯儲局主席鮑威爾會否披露減少買債的構想，美國周四股市中段下跌，杜指報三五三四○點，跌六十五點；納指則報一四九七五點，跌六十六點。滙控美國預託證券價格見四十二點二港元，升零點○五港元；騰訊則見四百七十一點一六港元，跌零點六四港元。

　　紐約期金報每盎司一千七百九十五點四美元，升四點四美元；紐約期油則報每桶六十七點四美元，跌零點九美元。



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