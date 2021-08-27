﻿「清零」與「共存」不矛盾﻿ ﻿袁國勇指群體免疫不實際﻿

政府專家顧問袁國勇日前撰文表示，「圍堵清零」和「與新冠病毒共存」兩者並不矛盾。他昨天強調，Delta變種病毒的出現令疫苗有效率下降，群體免疫的概念已是空中樓閣，但打針仍可避免感染後重症和死亡風險；當達致全民接種後，下一階段便要與病毒共存。港大微生物學系講座教授袁國勇昨接受電台訪問時稱，新冠病毒的基本繁殖率由最初的二點五上升到七，即一人可傳染予七人，加上變種病毒令疫苗有效率下降，群體免疫的概念已是空中樓閣，並不實際。他認為，現階段疫苗無法令疫情完全消失，但仍避免感染後重症和死亡風險，故所有身體情況許可的人士都應該打針。全民接種後要與病毒共存袁國勇續指，社會目標應是讓每個人都打針，避免感染後重症而住院治療，令公營醫療承受不必要負荷；達到全民接種後，下一階段就要與病毒共存，新冠病毒「唔會走」。就近日不少人擔心接種復必泰疫苗會導致心肌炎，他指每一百萬人接種中，只有少於五十人出現類似併發症，除非錯誤將疫苗注射到靜脈，否則機會很低。港大感染及傳染病中心總監何栢良亦認為，群體免疫概念已經爆破，長遠而言，與病毒共存必然會發生。他形容本港現時處於過渡階段，維持清零政策，政府下一步調整策略時，必須考慮疫苗接種率，包括整體接種人數、高危群組及高暴露風險群組的接種率，三方面數字理想，才有條件放寬防疫措施，但強調不可以急進，否則會如同英國、美國般出現疫情大反彈。何栢良強調，即使香港有六百萬人打針，仍然要繼續戴口罩和實施防疫措施，並認為政府可從各個方面增加接種誘因，如參考有些國家禁止未接種人士進入部份場所等措施。