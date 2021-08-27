新增三宗輸入個案 全染L452R變種病毒

本港昨天新增三宗新冠肺炎輸入個案，均帶有L452R變種病毒株，並已接種兩劑新冠疫苗。另有約二十宗初步確診，暫時不涉及本地個案。三名患者都是男性，年齡介乎三十四至四十七歲，分別來自尼泊爾、希臘及巴基斯坦抵港，當中兩人已完成接種復必泰疫苗，其餘一人已完成接種科興疫苗。過去十四天，本港累計報告五十四宗個案，包括一宗源頭不明本地個案及一宗與輸入個案有流行病學關連的個案，其餘均為輸入個案。此外，卡塔爾航空一班周二由卡塔爾多哈抵港的航班，有一名乘客經抵港檢測而確診，以及有兩名乘客未能符合《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》指明的條件，衞生署遂引例，禁止卡塔爾航空營運的客機在今日至下月九日期間從多哈着陸香港。