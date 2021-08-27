新增三宗輸入個案 全染L452R變種病毒

三名患者都是男性，年齡介乎三十四至四十七歲，分別來自尼泊爾、希臘及巴基斯坦抵港，當中兩人已完成接種復必泰疫苗，其餘一人已完成接種科興疫苗。過去十四天，本港累計報告五十四宗個案，包括一宗源頭不明本地個案及一宗與輸入個案有流行病學關連的個案，其餘均為輸入個案。
此外，卡塔爾航空一班周二由卡塔爾多哈抵港的航班，有一名乘客經抵港檢測而確診，以及有兩名乘客未能符合《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》指明的條件，衞生署遂引例，禁止卡塔爾航空營運的客機在今日至下月九日期間從多哈着陸香港。
外傭荒，有望數月內紓緩，但僱主請人，要承擔一筆額外開支。由下周一起，在菲律賓或印尼打了兩針的外傭，可以申請來港打工，她們抵港後須於荃灣絲麗酒店強檢二十一天。港府指出，會循序漸進安排外傭來港，每日入境人...
2021-08-27
中國電信商華為的副董事長孟晚舟已被拘押一千日。中國駐加拿大大使叢培武致電慰問，並再次要求加拿大當局盡快釋放孟晚舟，他形容美方製造假消息污衊華為及威迫盟友抵制，是「窮凶極惡、毫無下限」；而加拿大則被美方...
2021-08-27
阿富汗喀布爾機場，周四發生自殺式炸彈襲擊，據報先後有兩次爆炸，俄羅斯官員稱兩名自殺式炸彈客引爆炸彈，至少造成十三人死亡，十五人受傷。爆炸在機場大門口附近發生。美官員稱，傷者包美軍，「確信」是極端組織伊...
2021-08-27
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案。中原高級資深區域營業董事黎妙蘭稱，柴灣杏花邨46座極低層1室，面積826方呎，四房連套房間隔，望園景，以1315萬元易手，呎價15920元，屬市價水平。...
2021-08-27
市場觀望即將召開的Jackson Hole全球央行年會會議，聯儲局主席鮑威爾會否披露減少買債的構想之際，阿富汗喀布爾機場遭恐襲，傳至少逾十名美兵死亡，美股即時下挫，納指創新高後亦回落。 杜瓊斯...
2021-08-27
去季德甲首循環遭賀芬咸主帥施巴斯坦漢尼斯批評名大於實後，多蒙特左撇子中鋒艾寧夏蘭特針對「私家右腳」弱點進行特訓，今夏揚言已苦練有成。此子職業生涯三對賀芬咸，每次個人表現都有進步，今晚聯賽主場再相遇勢領軍重上勝軌，反駁施巴斯坦漢尼斯，主勝可期。（香港時間周六凌晨2:30開賽） 二十一歲的夏蘭特獲喻為新世代最強球星之一，偏偏施巴斯坦漢尼斯對此子評價一般。去季首循環聯賽主場迎戰蜂軍前，他揶揄這位挪威超新星不夠全面：「我不明白為甚麼大家都在吹捧夏蘭特，我覺得己隊前鋒卡拉馬歷比他更好，左右腳及頭槌技術更平均。」 反擊敵帥「欠全面」批評 聽到施巴斯坦漢尼斯的批評，左撇子夏蘭特在上述一戰...
2021-08-27
向來主攻AI影拍的OPPO Reno系列手機，近年不斷研發新技術，旨在提升人像拍攝表現，繼上代帶來Live HDR及超級動態夜景後，剛登場的新一代Reno6系列同樣沒有令人失望，其中Pro版不但升級至...
2021-08-24
32歲的陳靜（DaDa）年初自爆單身大半年，仲Dry到公開徵男友望早日結婚生仔。不過，上月DaDa宣佈續約施念慈的「天加一」3年，並跟古天樂旗下「天下一」簽了3年電影合約，宣稱唔結婚、唔生仔、唔拍拖，...
2021-08-27
香港運動員在東京奧運會取得驕人成績，社會掀起運動熱潮。國務院辦公廳宣佈，同意廣東、香港、澳門承辦二○二五年第十五屆全國運動會，消息一出，各體育總會咸表歡迎，認為有助推動運動普及化。各運動聯賽機構、運動科研團隊、體育產品製造商等，要把握這一股熱潮，加力發展本地的體育產業，為香港年輕人和經濟開拓新的發展空間。 根據國務院的指示，體育總局、廣東省政府、香港特區、澳門特區要嚴格按照黨中央、國務院有關規定，結合當地經濟社會發展實際，堅持簡約、安全、精采的辦賽要求，充份利用現有場館設施，嚴格預算管理，節約辦賽成本，嚴格控制規模和規格，共同組織好第十五屆全國運動會。 香港現有單車館、大球...
2021-08-27
今年暫時贏取獎金全球最多的馬匹「萬勝飛」，其馬主Prince Faisal、賽馬經理和練馬師高仕登，將在下周會面，討論馬兒年內餘下部署，以及是否明年繼續服役。目前，法國凱旋門大賽、美國育馬者盃草地大賽、英國冠軍錦標，以及日本盃都是考慮範圍。雖然近年已經少有歐洲頂級賽駒參加日本盃，但「萬勝飛」既已贏出杜拜司馬經典賽和國際錦標，如果再攻下日本盃，將獲逾二千萬港元的額外獎金，即使跑第四亦獲一百五十萬，故此一定視為目標。 馬場浮世繪
2021-08-27