此外，台灣新增八宗確診個案，當中兩宗為本土病例，另再多兩名患者病逝。由本周一起，台灣為民眾接種自行研製的高端疫苗，至今有四宗注射後死亡通報個案。繼總統蔡英文於首日接種，副總統賴清德今早亦會接種。
內地新增26病例 揚州12區列中風險
此外，台灣新增八宗確診個案，當中兩宗為本土病例，另再多兩名患者病逝。由本周一起，台灣為民眾接種自行研製的高端疫苗，至今有四宗注射後死亡通報個案。繼總統蔡英文於首日接種，副總統賴清德今早亦會接種。
機票加價 檢疫酒店房租貴 僱主聘外傭來港 硬食多付1.4萬元
外傭荒，有望數月內紓緩，但僱主請人，要承擔一筆額外開支。由下周一起，在菲律賓或印尼打了兩針的外傭，可以申請來港打工，她們抵港後須於荃灣絲麗酒店強檢二十一天。港府指出，會循序漸進安排外傭來港，每日入境人...
2021-08-27
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
外交部：美用假消息污衊華為窮兇極惡 孟晚舟獲中國駐加大使慰問
中國電信商華為的副董事長孟晚舟已被拘押一千日。中國駐加拿大大使叢培武致電慰問，並再次要求加拿大當局盡快釋放孟晚舟，他形容美方製造假消息污衊華為及威迫盟友抵制，是「窮凶極惡、毫無下限」；而加拿大則被美方...
2021-08-27
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
疑兩處爆炸 傷者包括三美兵 IS恐襲喀布爾機場最少13死
阿富汗喀布爾機場，周四發生自殺式炸彈襲擊，據報先後有兩次爆炸，俄羅斯官員稱兩名自殺式炸彈客引爆炸彈，至少造成十三人死亡，十五人受傷。爆炸在機場大門口附近發生。美官員稱，傷者包美軍，「確信」是極端組織伊...
2021-08-27
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
藍籌屋苑錄用家市價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案。中原高級資深區域營業董事黎妙蘭稱，柴灣杏花邨46座極低層1室，面積826方呎，四房連套房間隔，望園景，以1315萬元易手，呎價15920元，屬市價水平。...
2021-08-27
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
納指創新高後掉頭回落 恐襲喀布爾機場 美股即散
市場觀望即將召開的Jackson Hole全球央行年會會議，聯儲局主席鮑威爾會否披露減少買債的構想之際，阿富汗喀布爾機場遭恐襲，傳至少逾十名美兵死亡，美股即時下挫，納指創新高後亦回落。 杜瓊斯...
2021-08-27
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
私家右腳試刀立威 神蜂大報復
去季德甲首循環遭賀芬咸主帥施巴斯坦漢尼斯批評名大於實後，多蒙特左撇子中鋒艾寧夏蘭特針對「私家右腳」弱點進行特訓，今夏揚言已苦練有成。此子職業生涯三對賀芬咸，每次個人表現都有進步，今晚聯賽主場再相遇勢領軍重上勝軌，反駁施巴斯坦漢尼斯，主勝可期。（香港時間周六凌晨2:30開賽） 二十一歲的夏蘭特獲喻為新世代最強球星之一，偏偏施巴斯坦漢尼斯對此子評價一般。去季首循環聯賽主場迎戰蜂軍前，他揶揄這位挪威超新星不夠全面：「我不明白為甚麼大家都在吹捧夏蘭特，我覺得己隊前鋒卡拉馬歷比他更好，左右腳及頭槌技術更平均。」 反擊敵帥「欠全面」批評 聽到施巴斯坦漢尼斯的批評，左撇子夏蘭特在上述一戰...
2021-08-27
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
【主打光斑人像】OPPO Reno6系列5G手機加強AI人像影拍 新增光斑人像玩意 一鍵散景效果強烈 濾鏡色彩隨手拈來即時套用
向來主攻AI影拍的OPPO Reno系列手機，近年不斷研發新技術，旨在提升人像拍攝表現，繼上代帶來Live HDR及超級動態夜景後，剛登場的新一代Reno6系列同樣沒有令人失望，其中Pro版不但升級至...
2021-08-24
- 【最新展覽】灣仔尚青商號《台灣懷舊柑仔店主題展》：古早味打卡位、地道商品及台式美食，偽台灣旅行讓你大感滿足！
- 【夏天的味道！】LucAle夏日Menu，海鮮及黑松露主題，配龍蝦‵魚子醬勁鮮味！
- 【秋冬It Bag】Anteprima Wirebag秋冬新作 皮袋以外這會是上班族不錯選擇
- 【Happy Life】 預防BB感染百日咳，孕婦應預先打針？不打會有影響？
- 【寵愛有家】 聰明乖巧愛討摸的Ninja，等待新主人領養
- 【Lady Fifi】 灣仔尋味意法風情，Crust Italia那不勒斯風味，ÔDELICE嚐法式Comfort Food
- 【8.24 星座運程】雙魚：拍拖人士易爭吵，盡力平息無謂糾紛。
- 【中環荷李活道覓食】北歐輕食餐廳Hjem 崇尚天然健康飲食 主打傳統地道料美食 舒適簡約北歐家居格調
- 【新車消息】Nissan Z雙門跑車2022年正式開售
- 【Mini LED電競芒】Samsung新一代49吋曲面電競芒Odyssey Neo G9 嶄新Mini LED面板光暗精細控制 官網預購送逾三千元Logitech電競禮品
- 【直擊開幕！】全新面貌中環街巿即日起試業，目標打造成廿一世紀Marketplace，一文話你知七大特色！
- 【好想旅行】新加坡PARKROYAL COLLECTION Marina Bay環保城市綠洲設計，美國建築師John Portman大玩新未來主義
- 【波鞋消息】Onitsuka Tiger X Amazon Prime Video原創電影《灰姑娘》推限量版運動鞋，9月登場幻彩色調勁似玻璃鞋！
- 【根治蕁麻疹可期】 中西協作新研究 内服中藥治慢性蕁麻疹 不難有望根治
- 【8.23 星座運程】白羊：認識一位陌生人，感覺卻又熟悉。
- 【李居明大師會客室】八字面相看出你幾時發達？
- 【食玩王｜藍田搵食】 大壹燒鵝名物，茶記歎非一般燒味
- 【MALL樂哥】 消費券用得精明！圓方新禮遇回贈達100%
- 【米珠蓮】 中環藝術風新餐廳Pazzi Isshokenmei，歎意日Fusion美饌
- 【日本今周熱話】直島最新藝術旅館ろ霞（ROKA） 明年4月與瀨戶內國際藝術祭同步開幕 全室私人露天風呂現已接受訂房
- 【日本今周熱話】北海道星野Tomamu度假村 雲海平台正式重開 期間限定每日一組獨佔平台露營看雲海
- 【電腦節首賣】ASUS ROG Phone 5s系列電競手機升級S888+處理器 效能提升25% 最強Pro版配彩色幻視熒幕 即場入手送無線耳筒
- 【李居明大師會客室】你的子女未來會否有成就？
- 【初秋護理】 為肌膚注入養份，轉季補濕攻略
- 【「驚」喜萬聖節】日本恐怖漫畫大師伊藤潤二再辦香港展覽 南豐紗廠10月《走進伊藤潤二的詭異世界》 五大展區模擬漫畫故事主題 富江蛞蝓少女還有……
- 【三款新跑鞋推介】名師出品時尚與功能俱備 Anson Kong/Ian/Lokman跑出型格姿態
- 【免費藝展打卡遊】日本藝術家花井祐介最大型海外個人展 兩米長3D立體雕塑寓意人生 首件NFT裝置藝術品拍賣
- 【簡易動作減橙皮紋】 酷熱天穿短裙熱褲 專家教做簡易運動有效減橙皮紋 雙腿大解放
- 【電影盛宴】《夏日國際電影節》33部新戲經典共賞 山田洋次《電影之神》重現日本電影黃金時代 特別專題引介今敏金基德風格之作
- 【測骨質疏鬆新儀器】傳統檢查骨質疏鬆方法含輻射 嶄新一代超聲波骨質診斷儀 零輻射沒副作用
- 【一鍵傳情】Logitech POP Keys無線藍牙鍵盤 復古機械式造型似打字機 首創可換鍵帽Emoji快捷鍵 8種表情一按即發
- 【勁量新版】 法拉利入門級新車，Portofino M開頂魅惑
- 【9月開賣】 Xbox Gamescom發佈會8月25日凌晨直播，新一批主機行貨到港
- 【米珠蓮】火鍋放題齊齊滾，一人一鍋穀飼肥牛、美國特級肩胛牛、極品封門柳
- 【8.20 星座運程】天秤：要多消費，才可催旺運程
- 【眾星齊撐H&M新聯乘】Toga Archives x H&M反應熱烈 Edan/許廷鏗/謝安琪/陳凱琳搶先着
- 【應節傳統美食】 人氣品牌「回味蛋卷」 用心傳承美味 著名代工起家 賣最優質蛋卷 新推應節月餅
- Benz搶先慕尼黑車展發表C-Class All-Terrain 4Matic新版
- 【食玩王｜柴灣揾食】柴灣「耀東號豬扒大王」鎮店豬扒食出原汁原味｜厚切牛脷每粒厚3cm入口即溶
- 【創意粵菜】將創意注入點心小菜之中！鏞鏞．藝嚐館帶來不一樣的味覺享受
- 【機迷客串做DJ】ASUS ROG×Alan Walker限量版電競Notebook Zephyrus G14 AW SE 機身介面注入名DJ元素 包裝盒化身DJ混音器 18種混音效果任你Remix
- 【穿搭教室】今個秋冬因為這一個元素，令Dior絲巾成為簡單卻吸睛的必入潮物
- 【支持原創】從「西蘭花」道出中西合璧的高雅風骨？一起窺探本地原創品牌Western Orchid的時裝設計美學
- 【水晶藝術】Baccarat Masters of Lights聯乘新作，近千萬法國高級水晶藝術家品
- 【Leo Sir出動】 油價破頂，點樣最慳？油站優惠一覽
- 【美國發表】 林寶堅尼Countach五十周年，LPI800-4借殼重生，全球限量112輛！
- 【8.19 星座運程】處女：有能量的星移到溝通宮，說話影響力高
- 【9月開賣】Edan《小諧星》搶先着Toga Archives聯乘H&M新裝 預覽名師出品鎖定目標掃貨
- 【中環歎高質美食】摩登歐陸菜新餐廳MARGO 上層藏型格馬天尼酒吧KYLE & BAIN
- Ford GT推出'64 Heritage Edition限量版
- 【Flag Bag今夏回勇】鄭秀文/姜濤/Lisa演繹四款熱賣Flag Bag 新顏色Monogram圖案突圍
- 【疫苗接種方式】最新霧化吸入式、噴鼻式及傳統注射式 你適合哪種？疫苗接種方式任你揀？
- 【智能手環對號入座】Fitbit Luxe輕便時尚5天續航 健康壓力齊管理 Ace 3迷你兵團特別版 卡通徽章鼓勵小朋友運動
- 【健康有營】 「強直性脊柱炎」嚴重可致駝背或殘障，中藥治療有法
- 【期間限定】 隱世咖啡店stain+打造雪花秀Amber House，巨型壁畫打卡，歎香濃綿滑Orange Latte
- 【GT Edition新版】 Subaru XV 2.0i玩得精明，20萬Budget換來中型SUV享受！
- 【「恩」賞音樂】評陳慧嫻《反叛》三洋版CD，音質最貼近黑膠，見證步入大紅大紫階段！
- 【Art Papa】 香港的書齋，香港藝術館《至樂樓藏中國書畫第二次捐贈珍品展》
- 【唐樓變身】 「舊香港．融舊──藝術概念館」賞舊物老建築
- 【米珠蓮】 城中三大靚叉燒推介：天寶閣、天龍軒、唐宮小聚
- 【抵玩Staycation】 瑞吉酒店夏日優惠，尊享貼心管家服務，自選雙人早餐、延遲退房、$500消費額等禮遇
- 【8.18 星座運程】雙子：從事金融可採進，有望帶來可觀收入
- 【穿上Vivienne Tam】Vivienne Tam花俏新裝女星追捧 FYY/Hana/陳敏之/廖碧兒都愛上
- 【單車客】踩單車遊上水圍村 探索新界北鄉村文化
- 【8月爆紅】電影版《鱷魚君最後的100天》即將上映，K11 Art Mall開設期間限定店，粉絲搶購鱷魚地毯！
- Acura終極版NSX Type S全球限量350輛
- 【仲夏香水推介】熱選五款全新香水 海洋花卉主題感受戶外氣息
- 【回音地帶】張學友《情不禁》專輯30周年，轉走Rock路線，但爆出情歌《每天愛你多一些》，橫掃各大流行榜，更令他登上天王之位！
- 【食玩王｜Staycation】香港瑰麗酒店Ｘ惜食堂Ｘ綠田園基金等推Staycation for Good季度住宿體驗！融入環保主議令宅度假更有意義
- 【暑假好去處】挪亞方舟夏日森動大歷險最後召集！亞馬遜森林偽旅行，玩遙控越野車、變身小機師、認識恐龍及動物生態
- 【HL著數】人氣咖啡店NOC Coffee Co.慶祝6周年送禮！任何飲品送多杯＋IG送價值$4,286限定生日禮物
- 【將軍澳新食店】將軍澳的BUZZ STAND 以日本蜂蜜調製茶飲和各式甜點輕食 健怡可口
- 【周五開鑼】電腦通訊節2021重臨會展 門票優惠 入場再送幸運卡 5折入手筆電、WiFi路由器
- 【Happy Life】 BB穿幾多衣物才足夠？會否太熱太冷？三層衣着選購貼士
- 【寵愛有家】 皺眉小毛孩豆豆愛拔河，等待新主人領養
- 【Lady Fifi】 維港景致愜意午餐，Cobo House嚐蘋果佐料六道菜
- 【8.17 星座運程 】山羊：心情有點患得患失，做事欠缺耐性
- 【茶飲控好消息】將軍澳新和風茶飲店BUZZ STAND 日本第一養蜂企業「杉養蜂園」蜂蜜調製
- 【舒適過骨傳導？】MU6 Ring藍牙耳筒首創開放式空氣傳導 毋須振動傳聲佩戴更適舒 聲音指向性更佳 活動式耳筒120度調節攜帶
- 【量產版面世】 Bugatti Bolide投產配額僅40輛
- 【李居明大師會客室】女性嫁入豪門面相「八如」訣
- 【泳季防耳道感染】病毒細菌四處流竄 暑假暢泳小心耳道受感染 耳內積水增風險！
- 【李居明大師會客室】找出你身邊最旺你的黃金拍檔
- 【食玩王｜坪洲搵食】 新寶馬茶餐廳二次創作，原條鰻魚櫻花蝦炒飯，菠蘿包雪糕冰火夾擊！
- 【米珠蓮】 蘭桂坊Ministry of Mussels運動主題酒吧，歎美食睇直播
- 【8.16 星座運程 】雙魚：昨天未解決的感情煩惱，今天變大問題
- 【日本今周熱話】日清合味道杯麵50周年 首度聯乘東京潮流地標原宿Laforet 熱推多款限定商品現已接受預訂
- 【5G應用貼地體驗】九巴×SmarTone聯手合作 20部5G巴士行走10條路線 高速WiFi免費任用 串流睇片聽歌夠快 最啱塞車打發時間
- 【日本今周熱話】《精靈寶可夢》渠蓋首現福岡北九州市 門司港小倉River Walk變身打卡熱點 熱帶龍波士可多拉鋁鋼龍月石阿羅拉三地鼠做主角
- 【護膚第一步】 防敏、修護、去角質，6大潔面好物！
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
約「港版李敏鎬」做Gym攬到實 DaDa笑住否認有新歡︰真係普通朋友
32歲的陳靜（DaDa）年初自爆單身大半年，仲Dry到公開徵男友望早日結婚生仔。不過，上月DaDa宣佈續約施念慈的「天加一」3年，並跟古天樂旗下「天下一」簽了3年電影合約，宣稱唔結婚、唔生仔、唔拍拖，...
2021-08-27
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——加速體育產業化 迎接全運會
香港運動員在東京奧運會取得驕人成績，社會掀起運動熱潮。國務院辦公廳宣佈，同意廣東、香港、澳門承辦二○二五年第十五屆全國運動會，消息一出，各體育總會咸表歡迎，認為有助推動運動普及化。各運動聯賽機構、運動科研團隊、體育產品製造商等，要把握這一股熱潮，加力發展本地的體育產業，為香港年輕人和經濟開拓新的發展空間。 根據國務院的指示，體育總局、廣東省政府、香港特區、澳門特區要嚴格按照黨中央、國務院有關規定，結合當地經濟社會發展實際，堅持簡約、安全、精采的辦賽要求，充份利用現有場館設施，嚴格預算管理，節約辦賽成本，嚴格控制規模和規格，共同組織好第十五屆全國運動會。 香港現有單車館、大球...
2021-08-27
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
馬場浮世繪——萬勝飛下周定年內目標
今年暫時贏取獎金全球最多的馬匹「萬勝飛」，其馬主Prince Faisal、賽馬經理和練馬師高仕登，將在下周會面，討論馬兒年內餘下部署，以及是否明年繼續服役。目前，法國凱旋門大賽、美國育馬者盃草地大賽、英國冠軍錦標，以及日本盃都是考慮範圍。雖然近年已經少有歐洲頂級賽駒參加日本盃，但「萬勝飛」既已贏出杜拜司馬經典賽和國際錦標，如果再攻下日本盃，將獲逾二千萬港元的額外獎金，即使跑第四亦獲一百五十萬，故此一定視為目標。 馬場浮世繪
2021-08-27
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6