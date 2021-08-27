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內地新增26病例 揚州12區列中風險

2021-08-27 列印
　　內地前日新增二十六宗新冠肺炎確診個案，包括三宗本土病例，均來自雲南；其餘二十三宗為境外輸入病例。在今波本土疫情「重災區」江蘇省揚州市，再有一地調為中風險，五地降為低風險，調整後全市現有十二個中風險地區。

　　此外，台灣新增八宗確診個案，當中兩宗為本土病例，另再多兩名患者病逝。由本周一起，台灣為民眾接種自行研製的高端疫苗，至今有四宗注射後死亡通報個案。繼總統蔡英文於首日接種，副總統賴清德今早亦會接種。



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