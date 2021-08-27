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近6.5萬人申BNO 逾七成獲批

2021-08-27 列印
　　英國內政部公佈數據，自今年一月三十一日BNO簽證計劃開放以來，共有六萬四千九百人申請，超過七成申請人已獲批簽證；至於今年第二季（四月一日至六月三日），共有三萬零六百人申請BNO簽證，數字比首季減少三千七百人人。

　　數字顯示，本年度第二季提出的BNO簽證申請當中，有二萬五千六百人在英國以外地區申請，一萬七千五百人是主申請人，一萬三千一百人是受養人。至於在海外申請和英國本地申請當中，分別已有二萬九千四百以及一萬零七百宗獲批。





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