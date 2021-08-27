「垃圾徵費﻿」三讀通過﻿ ﻿將設至少18月準備期﻿

垃圾徵費醞釀近十六年，《都市固體廢物收費條例》昨終在立法會三讀通過，設至少十八個月準備期。市民日後須購買指定垃圾袋棄置垃圾，初期政府會免費派垃圾袋協助市民適應。有環團批十八個月準備期後沒有生效日期，憂慮正式實施遙遙無期。有清潔工會擔心胡亂棄置垃圾增加，有大廈業主委員會則估計，管理費或需上調。「指定垃圾袋」有九種大小，容量介乎三至十公升，政府建議收費定為每公升零點一一元。若一般家庭每天使用一個較常用的十公升或十五公升指定垃圾袋，每天須繳付約一元一毫或一元七毫，即每月三十三或五十一元。至於無法用指定垃圾袋包妥的大型垃圾，包括傢俬等，每件劃一收費十一元，市民須於棄置前貼上「指定標籤」。 「指定垃圾袋」和「指定標籤」均可於獲授權銷售點購買，包括超市、便利店及郵局等。在涉事現場被截獲的違例者，會被發出一千五百元的定額罰款通知書，嚴重及屢次違例者會被檢控。生效初期會免費派垃圾袋環境局局長黃錦星指設至少十八個月準備期，並會審視經濟復甦的程度，再經立法會同意後決定法例生效日期。當局在法例生效初期會免費派發垃圾袋，執法人員首半年會以警告為主，又計劃為綜援及高額長者生活津貼人士，提供每月每人十元補貼。多名議員支持條例，但指不少「三無大廈」或公屋市民關注費用，冀當局加強宣傳。九龍灣淘大花園曾為政府進行垃圾收費試驗，淘大花園第二期業主委員會主席葉興國向本報指出，根據經驗預料，初期約有三成人「點話都唔聽」，認為當局要加強巡查執法，亦要多加宣傳。他預料垃圾徵費實施後，管理公司要加派人手巡查，並要添置額外垃圾袋處理違規垃圾，估計成本會增加，或會增加管理費。業主委會主席倡加強巡查綠惜地球高級項目主任劉兆朗認為，至少十八個月準備期過長，擔心法例實施遙遙無期。食環署職工權益工會副主席李笑美憂慮，在「三無大廈」較多的地區，會有胡亂棄置垃圾以逃避收費，棄置廚餘等垃圾或引致衛生問題，她亦不滿政府僅增加檢控人手，並無考慮前線清潔工工作量增加。