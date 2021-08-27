「垃圾徵費﻿」三讀通過﻿ ﻿將設至少18月準備期﻿

「指定垃圾袋」有九種大小，容量介乎三至十公升，政府建議收費定為每公升零點一一元。若一般家庭每天使用一個較常用的十公升或十五公升指定垃圾袋，每天須繳付約一元一毫或一元七毫，即每月三十三或五十一元。至於無法用指定垃圾袋包妥的大型垃圾，包括傢俬等，每件劃一收費十一元，市民須於棄置前貼上「指定標籤」。 「指定垃圾袋」和「指定標籤」均可於獲授權銷售點購買，包括超市、便利店及郵局等。在涉事現場被截獲的違例者，會被發出一千五百元的定額罰款通知書，嚴重及屢次違例者會被檢控。
生效初期會免費派垃圾袋
環境局局長黃錦星指設至少十八個月準備期，並會審視經濟復甦的程度，再經立法會同意後決定法例生效日期。當局在法例生效初期會免費派發垃圾袋，執法人員首半年會以警告為主，又計劃為綜援及高額長者生活津貼人士，提供每月每人十元補貼。多名議員支持條例，但指不少「三無大廈」或公屋市民關注費用，冀當局加強宣傳。
九龍灣淘大花園曾為政府進行垃圾收費試驗，淘大花園第二期業主委員會主席葉興國向本報指出，根據經驗預料，初期約有三成人「點話都唔聽」，認為當局要加強巡查執法，亦要多加宣傳。他預料垃圾徵費實施後，管理公司要加派人手巡查，並要添置額外垃圾袋處理違規垃圾，估計成本會增加，或會增加管理費。
業主委會主席倡加強巡查
綠惜地球高級項目主任劉兆朗認為，至少十八個月準備期過長，擔心法例實施遙遙無期。食環署職工權益工會副主席李笑美憂慮，在「三無大廈」較多的地區，會有胡亂棄置垃圾以逃避收費，棄置廚餘等垃圾或引致衛生問題，她亦不滿政府僅增加檢控人手，並無考慮前線清潔工工作量增加。