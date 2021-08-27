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消防放寬家居安裝火警偵測器規定

2021-08-27 列印
消防放寬家居安裝火警偵測器規定
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　　二○一六年至二○年，本港共發生八十四宗火警死亡個案，其中九成來自住宅。消防處昨日公佈《二○二一年消防（裝置及設備）（修訂）規例》將於下月一日生效，以鼓勵市民自行在樓宇及處所，尤其是家居，使用以電池操作的獨立火警偵測器。

　　任何樓宇或處所的業主毋須就其自行裝置的獨立火警偵測器，委派註冊消防裝置承辦商進行裝置、保養等。消防處副消防總長（牌照及審批）李冠友指這是一項「拆牆鬆綁」措施，考慮到現代家居多用化工合成的材料或塑膠製品，可於四分鐘令火場發生變化，更有必要提升消防安全。



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