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移民學生「回流」　部份離港僅半年

2021-08-27 列印
　　移民潮下，本港中小學出現退學潮，但有學校透露近日有離港移民不足兩年的家庭「回流」，為子女查詢申請插班。

　　津貼小學議會主席胡艷芬接受傳媒訪問表示，多所學校接獲移民學生有意「回流插班」的查詢，部份人離港僅半年，估計因子女或家庭成員未能適應移民生活。她指教育局沒為插班生入學時間設「死線」，但需視乎各校的餘下學額數目，相信今年學生流動大，學額亦會相對鬆動。另有小學校長透露，有學生暑假前以移民為由退學，但因家庭最終未有離港，家長希望撤銷退學申請。



　　據教育局統計，今年六月中小學剩餘學額，較去年十月大增逾近七千九百九十九個。

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