﻿物理治療師奇缺﻿ ﻿體院健兒有傷難醫﻿

港隊代表於東京奧運成績亮麗，背後的訓練點滴隨即披露於眾人眼前，羽毛球代表謝影雪談到在體院要「搶」物理治療師及按摩師，一語道破真象。《星島日報》報道有業界人士透露，體院的運動物理治療師缺乏晉升階梯，難與市場競爭，僧多粥少，日常所需的治療與紓緩變相成為奢侈品。有學者認為，最理想是每個專項有固定跟進的治療師團隊，切合各項目需要之餘，與運動員建立互信關係，亦有助提升運動員表現及治療效果。對精英運動員而言，高強度訓練較易造成勞損，故他們需經常接受按摩放鬆肌肉，如有傷患則由註冊物理治療師跟進，惟有運動員直指兩項服務人手不足需鬥「搶」。據悉體院現行的物理治療師編制，已由以往少於十人增至十二人，不過有知情人士指仍未能滿足需求。曾在體院任職逾十年的運動專科資深物理治療師周康偉指，精英運動員如有傷患會由物理治療師跟進，若想令肌肉盡快恢復，可由按摩師輔以手法治療，助其復原並再接受高強度訓練。中大矯形外科及創傷學系系主任容樹恒教授每周會到體院義診，「體院特色是較多勞損性運動創傷，不嚴重但會影響訓練成果。」診症期間物理治療師在旁聽取醫學意見，並會擔任橋梁角色，就治療方案與其他專業人員，例如體適能教練作溝通。周康偉坦言，有運動員稱難預約物理治療服務是事實，因運動員會偏向選擇質素較佳的治療師，變相令可選的時段大為減少，「有治療師無人預約，即使預約了，有關治療亦未必幫得上忙。」他促管理層正視治療師的質素問題。治療師：院內待遇跑輸大市此外，待遇及前途亦是物理治療師的關注重點，周康偉一四年正因待遇問題離開。據他了解，自數年前體院更換管理層後，對物理治療師的重視有增加，以往為人詬病的缺乏晉升問題，現已獲增設一層晉升階梯。不過在薪酬方面，周康偉指體院無跟從公營機構如醫管局的薪級表制度，每年只按通脹調整薪金，跑輸大市。他知悉有一心留在體院服務的物理治療師，不惜多次離職再重新應徵，才可獲加薪機會。雖然近年管理層已將物理治療師薪酬大幅上調五成，不過流失率仍未止，他估計或因外面的市場較體院吸引有關。除了待遇不足，運動物理治療師的工作性質亦難以挽留人才。曾擔任網球員物理治療師的魏志榮坦言，一旦跟隨運動員出賽，至少也要離港個多星期，「就算不離港，運動比賽一般會在星期六日，或者晚上進行，如果有家庭的話，好難一直付出這些時間。」註冊物理治療師周錦浩估計，目前行內只有不足二百名具相關資歷的運動物理治療師，難以應付需求。據了解，今屆東京奧運代表團有四位隨團物理治療師。容樹恒指，隨隊出賽或訓練亦會加劇人手短缺，「如奧運期間走幾個（治療師）、全運會又走幾個，有時某隊伍去外國集訓數個月，也帶走一位治療師。」對運動員而言，更理想的做法是每個體育項目都有相應的物理治療師專門跟進。理大康復治療科學系副系主任符少娥教授解釋，不同體育項目有各自的頑性勞損，運動物理治療師需熟悉該項目的特性，按其需求制訂預防受傷及治療方案。容樹恒補充指，若由指定的物理治療師專門跟進，建立與運動員及教練的互信，將更事半功倍：「治療師要熟悉運動員以往病歷、運動特性甚至個人性格，需互相溝通，若治療師年資較淺，加入團隊後或需時適應。」就此，體院回覆表示，運動員治療需求和支援能力是相對性的，需要優化現有人手工作時間安排，配合運動員訓練時間，增加運動員訓練後高峰時段支援能力。