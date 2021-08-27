﻿多發性硬化症患者憂舊藥或致畸胎 香港肌健協會籲增列資助新藥

多發性硬化症(Multiple Sclerosis簡稱MS)是一種罕見的疾病，患者的自身免疫細胞錯誤攻擊中樞神經系統，患者多為女性，首次病發年齡多介乎20多歲，正值生兒育女黃金期，由於獲資助藥物或會引致畸胎，令患者感到憂慮而放棄生育。自費昂貴新藥可解決問題，但卻帶來沉重負擔。香港肌健協會呼籲當局以關愛基金資助有需要患者使用新藥，長遠將有關藥物列入資助藥物名冊，讓患者多一個治療選擇。腦神經科內科醫生方嘉揚表示，多發性硬化症的不少症狀是肉眼看不見，故容易被忽略，但患者可能會逐漸出現四肢無力、失平衡、語速變慢、甚至出現短期記憶、專注力及判斷力問題等，令患者承受壓力。」新藥「健康與生育兩者兼得」方嘉揚謂，本港目前有多種高療效藥物，但醫管局現時僅提供「芬戈莫德」（Fingolimod）及「阿崙單抗」(Alemtuzumab)作專用藥物，有研究顯示，「芬戈莫德」有機會影響孕婦或胎兒，而「阿崙單抗」停藥期間，即受各種嚴重副作用影響，「『克拉屈濱』有獨特用藥周期，變相造就懷孕黃金期，令患者可以安全懷孕。」轉藥助控制病情惡化現年29歲的袁翠雪（Paris），當年即將大學畢業的她，一日突然感到左手左腳麻痹，及後確診為患有多發性硬化症。去年，Paris病情又突然惡化，出現走路不穩症狀，「年初照MRI，報告顯示，多了十多顆新的發炎點，是8年間最多的一次，醫生建議我要轉藥控制病情。」Paris原先計劃兩年內結婚生育，現時情況令她忐忑不安。她說，「克拉屈濱」除可有效控制病情，並可安全懷孕，惟整個療程約需40萬元，雖然有工作在身，龐大的醫療支出也感吃力，心裡滿是擔心。她希望醫管局可將該款新藥，列入藥物名冊，減輕患者負擔。香港肌腱協會顧問張超雄亦希望政府短期內應透過關愛基金，酌情資助經醫生臨床診斷下推薦使用口服藥物「克拉屈濱」(Cladribine)的患者，長遠而言，應將藥物「克拉屈濱」列為資助藥物，以減輕患者沉重經濟負擔。（資料由客戶提供）