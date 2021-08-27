  • 2021年8月27日 星期五
  • 29º
  • 83%
熱門： 龍鼓灘垃圾徵費外傭六合彩東京殘奧

日報新聞 > 港聞

楊潤雄：新學年將加強國民教育

2021-08-27 列印
楊潤雄：新學年將加強國民教育
Previous Next

　　教育局局長楊潤雄（見圖）在局方網上專欄撰文，指新學年教育局會繼續推動國民教育，局方昨日向學校發出的通函中，整合了國民教育活動策劃年曆，提供學習活動建議，如中國人民抗日戰爭勝利紀念日、國家憲法日、南京大屠殺死難者國家公祭日和全民國家安全教育日等，都是適宜推動國民教育的時機，新學年適逢特區成立二十五周年，亦是培育學生家國情懷的契機，期望與學校攜手推展國民教育。

　　楊潤雄又指，會加強《憲法》、《基本法》和國家安全教育，增強學生的國家觀念及對「一國兩制」的正確認識，同時加強本港學校和師生與內地交流，以了解國情。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd