料中秋更暢旺 貴價魚升三成 食肆紛「升級」D類 大枱客訂座激增

本港疫情愈趨穩定，隨着愈來愈多市民接種疫苗，近期六人一枱的C類食肆，及十二人一枱的D類食肆陸續增加，除了聚餐人數可增加，進食時間亦可延長，吸引市民外出用餐，業界指食肆晚市生意不俗，只要疫情繼續穩定，料中秋生意可增一倍，有酒樓已經開始接獲中秋節訂座，因有較多大枱生意，帶動貴價大魚需求，例如星斑等價錢已升三成。鏞記酒家前日剛「升級」為D類食肆，酒家湯經理向本報表示，現時可接待更多大枱客，陸續有食客預約大枱，期望生意有增長。對於下月即將到來的中秋節，湯經理指已經有客人開始訂座，惟因今年中秋為平日，故預約較為分散，不似往日集中於中秋正日，今年除了中秋正日有訂座，中秋前後的周末亦有客人預約。因應有大枱生意，酒樓亦有賣貴價食材如老鼠斑等，他坦言今年海鮮成本升約兩成，但沒有加價，期望可薄利多銷。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，現時經濟穩定，疫情受控，食肆晚市生意不俗，他留意到不少中高價位的餐廳，價錢有約百分之五的增長，他估計因這類餐廳顧客多為經常出外旅遊的人士，市民疫下留港久久沒有外出旅遊，故願意花費更多於用餐。同時，他指愈來愈多餐廳轉為C、D類食肆，期待接待更多食客，其中不少酒樓亦有「升級」，目前中秋訂座情況理想。中高價位餐廳加價5%對於整體食肆生意轉好，餐務管理協會會長楊位醒表示，因政府目前對食肆員工的打針及檢測要求嚴重，如沒有打針的B類食肆員工須七日一檢，令不少員工去接種疫苗。現時不少酒樓為D類食肆，每枱最多可坐十二人，有助酒樓收入增加；楊位醒估計，只要疫情維持穩定，酒樓在中秋期間生意估計可增一倍。他指出，大枱客可選擇份量較大或貴價的海鮮，而中秋期間大枱客增加，對大魚的需求亦會增加，預料成本會增三成，他舉例指，一條約兩斤的星斑，在去年疫情沒有大枱客的情況下，價格約要四百元，但今年需求增加，估計要五百多元。另外，休漁期上周結束，香港漁業聯盟主席助理姜紹輝表示，之前疫情期間酒樓較少大枱客，以致各類魚的需求減少兩至三成，期望疫情持續平穩，酒樓於中秋期間有較多大枱生意，帶旺貴價大魚的需求。