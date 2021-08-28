樓價疫市連升七個月 私宅指數衝歷史新高

疫情緩和，本港樓價連升七個月，進一步逼近歷史高位。差餉物業估價署昨天公佈，本港七月私人住宅售價指數報三百九十六點三，按月上升百分之零點四六，與二○一九年五月創下的歷史高位，只相差百分之零點一五。地產代理分析指本港樓價下月必定破頂，而本港新冠疫情持續受控，對樓市已無太大負面影響，料今年餘下時間經濟向好，樓價亦會穩步上升。差餉署公佈，本港七月私人住宅售價指數報三百九十六點三，按月升幅加快至零點四六個百分點，按年升幅亦加快至百分之二點八三，今年首七個月樓價累計上升百分之四點三。樓價指數距離一九年五月創下的歷史高位三百九十六點九，只相差百分之零點一五。750方呎以上升最多各類型單位中，以面積七百五十三至一千零七十六方呎的單位升幅最多，按月升百分之一點一，今年首七個月累計上升百分之六點九；其次為面積四百三十一方呎以下的細單位，按月升百分之零點六；而面積四百三十一至七百五十二方呎的單位，按月升百分之零點四。美聯物業住宅部行政總裁布少明向本報稱，美聯的樓價相關指數於本月已經破頂，料政府的指數下月都會破頂，他指近期市場交投量放緩，「價升量回」，賣家對市場有信心，「會睇定啲先放，好多交易都破頂成交」。由一九年十月起，首置人士可申請最高九成按揭的樓價上限提升至八百萬元，而可申請最高八成按揭的樓價上限亦提升至一千萬元。布少明指出，售價一千萬以下的單位仍會有很大需求，用來「上車」或收租，樓價繼續「跑贏大市」，料下月交投亦會帶動二手市場，首置人士可留意將軍澳等新界地區。他又稱，本港疫情已受控一段時間，除非出現疫情大反彈，否則對樓市已無太大負面影響，加上失業率回落，料今年餘下時間經濟向好，樓價亦會穩步上升。專家料年底前升2%城市大學建築科技學部高級講師潘永祥亦向傳媒表示，不少買家入市，除非疫情有重大逆轉，否則預料私人住宅樓價本年底前，仍可能上升百分之一至二，亦預料年底前也看不到住宅供應因移民潮而增加。