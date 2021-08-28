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教協開特別大會 議決修訂解散門檻

2021-08-28 列印
■教協於本月初宣佈解散，將遣散二百名職員，並會變賣物業。
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　　創會四十八年的教協於本月初宣佈解散，將遣散二百名職員，並會變賣物業。教協今天下午召開特別會員代表大會，討論及決議修改會章，修訂解散門檻，由「必須有全體合格會員三分之二或以上同意」，修訂為「在會員代表大會或特別會員代表大會，出席合格會員代表三分之二或以上同意」。

　　教協表示，正委託獨立清盤會計師進行清盤工作，指按會章規定，教協所欠一切合法債項皆須清還，餘款會由合格會員均分。



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