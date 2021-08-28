疫情下，旅遊業陷入冰河期，有被迫要轉行的資深旅行團導遊另謀新路，夥拍多名資深導遊，研發廣東話語音導覽應用程式，以十幾年帶團的知識和經驗，配以風趣的講解，以及簡單易用的界面，令用家兩三個按鍵就可隨身帶備私人導遊一樣，即使未可外出旅遊，亦可暫時止渴。開發者關先生（Roy）接受本報訪問時表示，「自遊導語音導遊」提供多位資深導遊錄製的廣東話真人錄音，為用家介紹歐洲各地旅遊的語音導賞，介紹當中各名勝古跡歷史、退稅注意事項、飲食介紹等，亦有趣事分享，例如如何分辨小偷等。Roy指出，團隊包括十多位在旅行社帶團的資深導遊，包括三十多歲至六十歲，年資由十多年到三十多年不等，不少人在疫情下被迫停工，因要謀求生計，部份人要轉行做檢疫人員、的士司機或外賣員等，期望「自遊導」可集團體之力，為香港市民帶來貼心的私人導賞，亦可讓導遊互相了解各人的導賞風格，令他們在疫下仍可以繼續發揮所學。亦可讓這班導遊「重操故業」，藉語音導航「帶團」。有二十多年帶團經驗的Roy表示，自一九九四年加入旅遊界，惜一八年因病轉行，一直想繼續以所學幫助旅遊業界。他留意到近年訂酒店機票簡單，愈來愈多人選擇自由行，而市面上同類型的導遊應用程式只有中國和美國有，但亦需收費，故他萌發奇想，一九年計劃研發「自遊導」，曾在軟件開發上遇困難，因軟件開發公司報價二十萬元，激勵Roy去電腦學校學習，並自己實行。他指出，「自遊導」已在安卓系統推出，預計下月中會在IOS系統推出，冀對導遊業走進程式化邁出第一步，及為香港遊客提供多一個導覽選擇。